Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила доклад, посвященный проблеме меньшей продолжительности жизни у мужчин по сравнению с женщинами. Текст документа опубликован изданием Der Spiegel.

По данным организации, женщины в среднем дольше остаются здоровыми — до 64,8 года, в то время как мужчины — лишь до 62 лет. Из 40 главных причин смерти в современном мире, 33 больше влияют на мужчин. Среди них — наиболее опасные болезни сердца, ДТП, некоторые виды рака и хроническая обструктивная болезнь легких.

Мужчины в развитых странах больше подвержены риску добровольного ухода из жизни и опасности быть убитыми. При этом отмечается, что женщины подвергаются насилию, в том числе сексуальному, по всему миру. Последним из перечисленных факторов стало отношение мужчин к медицине — в среднем, они начинают лечиться гораздо позже женщин.

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