Почему мужчины живут меньше женщин? — отвечает ВОЗ

|
Василий Заика
1 350

Эксперты организации обозначили причины меньшей продолжительности жизни представителей сильного пола.

Почему мужчины живут меньше женщин? — отвечает ВОЗ

Фото: Depositphotos / photographee.eu

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила доклад, посвященный проблеме меньшей продолжительности жизни у мужчин по сравнению с женщинами. Текст документа опубликован изданием Der Spiegel.

По данным организации, женщины в среднем дольше остаются здоровыми — до 64,8 года, в то время как мужчины — лишь до 62 лет. Из 40 главных причин смерти в современном мире, 33 больше влияют на мужчин. Среди них — наиболее опасные болезни сердца, ДТП, некоторые виды рака и хроническая обструктивная болезнь легких.

Мужчины в развитых странах больше подвержены риску добровольного ухода из жизни и опасности быть убитыми. При этом отмечается, что женщины подвергаются насилию, в том числе сексуальному, по всему миру. Последним из перечисленных факторов стало отношение мужчин к медицине — в среднем, они начинают лечиться гораздо позже женщин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые назвали самую вредную позу для сна.

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.81
0.61 82.22
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Ученые раскрыли секрет высокого уровня интеллекта
7:30
Алиса Мон вспомнила о значении имени Ларисы Долиной: «Подумать только!»
7:14
Чем грозит для здоровья ежедневное употребление куриных яиц?
7:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
6:56
Ольга Орлова перестала любить свои дни рождения: «Не хочется взрослеть»
6:38
Почему мужчины живут меньше женщин? — отвечает ВОЗ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
Как по дате рождения узнать свое предназначение
Даты рождения людей, чьи судьбы изменит коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря
С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа