Ученые назвали самую вредную позу для сна

Американские специалисты назвали самую небезопасную позу для сна. Согласно исследованию, спать на животе вредно для здоровья, сообщает Bustle.

Специалисты отмечают, что в такой позе человек не способен вдыхать воздух полной грудью. В этом положении затекают шейные мышцы, что отрицательно сказывается на сосудах. Также негативному влиянию подвержены и внутренние органы из-за оказываемого на них давления.

Кроме того, сон на животе абсолютно противопоказан беременным женщинам, так как усиливается давление на позвоночник и это в дальнейшем может спровоцировать болевые ощущения.

Любители поспать на животе должны выбирать жесткий матрас, чтобы минимизировать риски проявления остеохондроза шейных позвонков и защемления нервных окончаний.

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