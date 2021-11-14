Ученые раскрыли секрет высокого уровня интеллекта

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Василий Заика
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Ответ на вопрос «как стать умнее» оказался проще простого.

Ученые раскрыли секрет высокого уровня интеллекта

Фото: pixabay.com

Ученые канадского Университета Западного Онтарио выяснили секрет интеллектуальности человека. Как оказалось, для того, чтобы стать на порядок умнее, нужно лишь быть действительно любопытным, пишут «Известия».

По мнению исследователей, именно это качество позволяет расширять кругозор и развивать эрудицию, ведь любопытные люди стремятся познать мир вокруг себя, его законы, и, таким образом, постоянно самообразовываются.

В эксперименте участвовали 500 человек, которые, в том числе, прошли тест на уровень интеллекта. Выяснилось, что у людей с высоким IQ развито эстетическое восприятие действительности, они живо интересуются окружающим миром.

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