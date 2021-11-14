Ученые нашли способ предсказать будущее

Исследователи австралийского университета Гриффита и Национального университета Сингапура создали фотонный квантовый процессор, способный предлагать сразу несколько вариантов будущего и выбирать из них наиболее вероятный. Такая суперпозиция всех возможных вариантов развития системы позволяет сравнить статистические характеристики процессов с помощью квантовой интерференции. Об этом сообщает издание Nature Communications.

Созданный процессор воспроизводит два возможных исхода броска монеты — орел и решка, которые могут не быть равновероятными. Устройство моделирует суперпозицию грядущих событий сразу на три шага вперед с помощью кодирования квантовых состояний одного фотона.

В результате эксперимента исследователи получили 16 возможных вариантов развития будущего, а также вероятность, рассчитанную для каждого из них с небольшой погрешностью. Полученные результаты оказались близки к теоретическим подсчетам, которые были произведены учеными ранее.

Отмечается, что в ходе исследования специалистам удалось уменьшить количество памяти, необходимой для изучения случайных процессов и определения возможных сценариев будущего.

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