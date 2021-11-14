Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Канадские ученые выяснили, какой завтрак самый подходящий для людей с сахарным диабетом второго типа. Для этого сотрудники Университета Британской Колумбии провели эксперимент.

Добровольцев разделили на две группы. Представителям одной давали на завтрак овсянку с овощами, а вторых кормили омлетом. При этом, у испытуемых постоянно замеряли уровень глюкозы в крови. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Выяснилось, что у принимающих низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров не было выброса сахара, который обычно происходит у диабетиков сразу после приема пищи. То есть простая яичница или омлет — это отличный способ контролировать уровень глюкозы в течение дня. А вот от тостов, каш и фруктов на завтрак стоит отказаться, так как в этих продуктах много углеводов.

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