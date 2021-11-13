Какой продукт может помочь продлить жизнь

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) рассказали об уникальной оздоровительной диете, благодаря которой организм насыщается «белком долголетия». Результаты исследования российских специалистов опубликовал Science Direct.

Исследователи установили, регулярное употребление в пищу гречневой крупы повышает содержание эволюционно-консервативных белков — сиртуинов. Входящий в это семейство SIRT1 оказывает целый ряд положительных воздействий на организм человека. В частности, белок регулирует внутриклеточные процессы и механизмы старения. Высокий уровень сиртуина данного типа увеличивает стрессоустойчивость организма.

Ученые СФУ подчеркнули, что первыми в мире выявили подобные свойства гречи. Специалисты добавили, что аналогичными свойствами также обладает обычная мука.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые раскрыли механизмы старения и долголетия.