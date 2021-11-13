Какой продукт может помочь продлить жизнь

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Василий Заика
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Специалисты СФУ рассказали об уникальной оздоровительной диете.

Какой продукт может помочь продлить жизнь

Фото: www.globallookpress.com / scully, uwe umstätter, Victor Lisitsyn, Axel Heimken; ТАСС / Афонина Елена

Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) рассказали об уникальной оздоровительной диете, благодаря которой организм насыщается «белком долголетия». Результаты исследования российских специалистов опубликовал Science Direct.

Исследователи установили, регулярное употребление в пищу гречневой крупы повышает содержание эволюционно-консервативных белков — сиртуинов. Входящий в это семейство SIRT1 оказывает целый ряд положительных воздействий на организм человека. В частности, белок регулирует внутриклеточные процессы и механизмы старения. Высокий уровень сиртуина данного типа увеличивает стрессоустойчивость организма.

Ученые СФУ подчеркнули, что первыми в мире выявили подобные свойства гречи. Специалисты добавили, что аналогичными свойствами также обладает обычная мука.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые раскрыли механизмы старения и долголетия.

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