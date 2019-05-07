«Совершенная!»: Жена внука Пугачевой сразила подписчиков красотой — фото

Фото 303 944

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова поделилась с подписчиками семейными снимками.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга внука Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова — опубликовала в Instagram новые снимки с мужем. Они приняли участие в стилизованной фотосессии. Пресняков-младший женился на 22-летней Алене Красновой еще в 2017 году, и сейчас пара решила вновь вспомнить один из главных дней в своей жизни.

Гороскоп на 29 апреля: Овны, освойте тайм-менеджмент!

На опубликованных кадрах влюбленные предстали в образах жениха и невесты.

«Обожаю наши совместные съемки. Хоть Никиту затащить трудно, зато потом вместе кайфуем от фотографий», — призналась Краснова.

Подписчики девушки даже несколько позавидовали внуку Пугачевой, заявив, что ему достался самый настоящий бриллиант.

«Ты совершенная! Прямо как из сказки!» — заявил один из них в комментариях.

«Берегите эту красивую любовь!» — расчувствовался другой.

«Счастливой вам жизни!» — пожелал один из пользователей.

Никита Пресняков, в свою очередь, также опубликовал на своей странице не менее трогательный ролик.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Примадонна позвала на свой 70-летний юбилей всю семью.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:57
Экс-супруга Джигарханяна «расцвела» в объятиях молодого любовника — фото
17:40
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
17:29
Глава столичного ЖКХ Гасангаджиев отправлен в отставку
17:22
«Самый крупный некрополь в Москве»: Разин накануне Радоницы посетил могилу сына
17:16
Конструктора Новожилова проводили в последний путь самолеты с репетиции Парада
17:10
«Мечтай со мной»: волонтеры помогли исполниться желанию десятилетнего мальчика
17:03
К 2021 году «Промсвязьбанк» сможет кредитовать до 70% предприятий ОПК
16:50
Жванецкий пропустит фестиваль в Эстонии из-за сложного перелома
16:45
Ведущая MTV погибла в Дагестане, став жертвой двух ДТП подряд
16:40
Склад на территории аэродрома вспыхнул в Великобритании — кадры с места
16:36
Пилот сбитого ЛНА под Триполи истребителя захвачен в плен
16:30
«Поднимите пятую точку»: чиновница из ХМАО нагрубила жителям региона в соцсетях
16:23
В Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы
16:14
В Пермском крае полыхает здание завода — видео с места
16:03
«Я помню. Я горжусь»: история старшего сержанта Андрея Фадеева
15:55
«Горячо»: Эмили Ратаковски вышла в свет с оголенной грудью и крыльями на голове
15:48
Инвалид из Анапы проиграл суд, пытаясь взыскать с Бузовой и Баскова миллион
15:44
Опубликовано новое видео спасения пассажиров Superjet 100 в «Шереметьево»
15:35
У уличных торговцев в Петербурге начали изымать товар
15:33
Стало известно, как Путин проведет остаток майских праздников

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Виктор Сафронов 20 апреля, 12:38 #

Чем поразила? А где красота? Силиконовые губы или фотошоп? Чудо чудом.

Марина Разинкова 21 апреля, 22:42 #

По-моему,она вообще не красивая,крупный нос картошкой,не выразительные, некрасивые глаза.

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама