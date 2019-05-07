Супруга внука Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова — опубликовала в Instagram новые снимки с мужем. Они приняли участие в стилизованной фотосессии. Пресняков-младший женился на 22-летней Алене Красновой еще в 2017 году, и сейчас пара решила вновь вспомнить один из главных дней в своей жизни.

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На опубликованных кадрах влюбленные предстали в образах жениха и невесты.

«Обожаю наши совместные съемки. Хоть Никиту затащить трудно, зато потом вместе кайфуем от фотографий», — призналась Краснова.

Подписчики девушки даже несколько позавидовали внуку Пугачевой, заявив, что ему достался самый настоящий бриллиант.

«Ты совершенная! Прямо как из сказки!» — заявил один из них в комментариях.

«Берегите эту красивую любовь!» — расчувствовался другой.

«Счастливой вам жизни!» — пожелал один из пользователей.

Никита Пресняков, в свою очередь, также опубликовал на своей странице не менее трогательный ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 18 Апр 2019 в 9:28 PDT

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