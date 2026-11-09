Нервный тик или опасный симптом? Почему может дергаться веко

Стресс и недосып назвали частыми причинами подергивания века

Непроизвольное подергивание века знакомо многим. В большинстве случаев речь идет о миокимии — небольших самопроизвольных сокращениях мышечных волокон, из-за которых человек ощущает легкое трепетание или пульсацию века. Об этом сообщило Real Simple.

По словам офтальмологов, чаще всего такое состояние связано со стрессом, недосыпом и большим количеством кофеина. Спровоцировать подергивание также могут раздражение и сухость глаз.

Почему начинает дергаться веко

Миокимия обычно возникает на одном глазу и чаще затрагивает нижнее веко, хотя иногда сокращения появляются и в верхнем.

Точная причина такого явления не всегда очевидна. Однако врачи связывают его с повышенной нагрузкой на организм. Подергивание может появиться в период сильного стресса, после нескольких ночей недостаточного сна или при чрезмерном употреблении кофеина.

Еще одним фактором становится состояние самих глаз. Сухость и раздражение могут провоцировать неприятные ощущения и непроизвольные сокращения века.

Проблема может быть знакома и людям, которые носят контактные линзы. Сами линзы не обязательно вызывают миокимию. Однако при сухости или раздражении глаз подергивание может появиться чаще. Неподходящие линзы или устаревший рецепт также способны стать дополнительным источником дискомфорта.

Когда подергивание может быть тревожным симптомом

Обычная миокимия, как правило, проходит самостоятельно. Однако важно отличать ее от других состояний.

Офтальмологи советуют обратиться к врачу, если веко начинает полностью закрывать глаз, появляется опущение века, ухудшается зрение или подергивания распространяются на другие мышцы лица.

Также поводом для консультации может стать ситуация, когда симптом сохраняется длительное время или регулярно возвращается.

Как избавиться от неприятного тика

В большинстве случаев специального лечения миокимия не требует. Врачи советуют прежде всего устранить возможные провоцирующие факторы.

Помочь может нормализация сна, снижение уровня стресса и уменьшение количества кофеина. Если глаза пересыхают, можно использовать искусственные слезы без консервантов.

Еще один простой способ — теплый компресс. Он может помочь расслабить область вокруг глаз и уменьшить неприятные ощущения. По словам офтальмолога Дианы Хилал-Кампо, подергивание может продолжаться от нескольких дней до шести-восьми недель.

Что делать, если весь день приходится смотреть в экран

Длительная работа за компьютером или смартфоном может способствовать усталости и сухости глаз. В такой ситуации специалисты рекомендуют использовать правило 20–20–20.

Каждые 20 минут нужно отвести взгляд от экрана и примерно на 20 секунд посмотреть на предмет, находящийся на расстоянии около 20 футов — это примерно шесть метров.

Такая небольшая пауза позволяет снизить нагрузку на глаза. Кроме того, во время работы за экраном важно не забывать моргать и делать регулярные перерывы.

Нужно ли сразу отказываться от кофе

Само по себе подергивание века не означает, что кофе человеку противопоказан. Однако если симптом появился одновременно с увеличением количества кофеина, стоит попробовать сократить его употребление и посмотреть, изменится ли состояние.

То же касается недосыпа и стресса. Иногда веко буквально напоминает о том, что организм работает на пределе.

В большинстве случаев кратковременное подергивание века не говорит о серьезном заболевании. Но если к нему присоединяются изменения зрения, опущение века, полное закрывание глаза или сокращения других мышц лица, откладывать визит к офтальмологу не стоит.

Что не стоит делать, если дергается веко

При подергивании века не нужно постоянно тереть или массировать глаз. Это может дополнительно раздражать поверхность глаза, особенно если человек носит контактные линзы.

Также не стоит самостоятельно принимать препараты или витаминные комплексы «от нервного тика». Врачи связывают обычную миокимию прежде всего со стрессом, недостатком сна, кофеином, сухостью и раздражением глаз. Поэтому сначала имеет смысл обратить внимание именно на эти факторы.

Если глаза пересыхают, можно использовать искусственные слезы без консервантов. А при работе за компьютером важно делать регулярные перерывы и давать глазам отдохнуть.

При этом длительное или необычное подергивание не стоит пытаться бесконечно устранять самостоятельно. Если симптом сопровождается другими изменениями — например, нарушением зрения, опущением века или сокращениями мышц в других частях лица, — необходима консультация офтальмолога.

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