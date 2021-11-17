Как менялась внешность Таисии Повалий до и после пластики
Украинская певица изменилась до неузнаваемости после проведенных пластических операций.
Фото, видео: joinfo.ua
Украинская певица Таисия Повалий призналась в интервью, что неоднократно меняла свою внешность уколами ботулотоксина. Благодаря проведенным косметическим процедурам в исполнительнице довольно сложно узнать ту, которой она была в юности, сообщает Politeka. Кроме того, ботокс однажды сыграл с Таисией Повалий злую шутку — певица так себя обколола веществом, что не смогла воспроизвести высокие ноты.
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Певица за годы карьеры многократно пользовалась услугами пластических хирургов. Она абсолютно не стесняется своих частых визитов в клиники и творит со своей внешностью все, что душе угодно. Практически ежегодно Таисия Повалий удивляет поклонников своих поклонников новым «луком», а опытные хирурги утверждают, что певица буквально перекроила себе все лицо.
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Если провести сравнительный анализ фото Таисии Повалий до проведенных операций и после, то становится ясно — это абсолютно разные внешне женщины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что муж вынудил Вику Цыганову лечь под нож хирурга. В октябре знаменитой певице исполнилось 58 лет, однако прощаться с молодостью и красотой она не намерена.
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