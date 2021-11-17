Как менялась внешность Таисии Повалий до и после пластики

Украинская певица Таисия Повалий призналась в интервью, что неоднократно меняла свою внешность уколами ботулотоксина. Благодаря проведенным косметическим процедурам в исполнительнице довольно сложно узнать ту, которой она была в юности, сообщает Politeka. Кроме того, ботокс однажды сыграл с Таисией Повалий злую шутку — певица так себя обколола веществом, что не смогла воспроизвести высокие ноты.

« Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе. Это правда, но надо знать меру. Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню „Одолжила“ и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами », — сказала Таисия Повалий.

Певица за годы карьеры многократно пользовалась услугами пластических хирургов. Она абсолютно не стесняется своих частых визитов в клиники и творит со своей внешностью все, что душе угодно. Практически ежегодно Таисия Повалий удивляет поклонников своих поклонников новым «луком», а опытные хирурги утверждают, что певица буквально перекроила себе все лицо.

« Делала нос, брови, блефаропластику — подтяжку век. Может быть, чуть подкорректировала нижнюю губу. Лицо Повалий надо было сильно переделывать, чтобы оно стало более симметричным и привлекательным. Когда работы много — трансформации заметны. Теряется естественность. Повалий выглядит не очень натурально », — заявляют специалисты.

Если провести сравнительный анализ фото Таисии Повалий до проведенных операций и после, то становится ясно — это абсолютно разные внешне женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что муж вынудил Вику Цыганову лечь под нож хирурга. В октябре знаменитой певице исполнилось 58 лет, однако прощаться с молодостью и красотой она не намерена.