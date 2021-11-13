Муж вынудил Вику Цыганову лечь под нож хирурга: «Чтобы налево не поворачивал»

Звезда отечественного шансона Вика Цыганова впервые призналась, что легла под нож хирурга не просто так. Пластическую операцию на лице дива отважилась сделать ради… супруга — музыкального продюсера и поэта Вадима Цыганова. Как сообщила артистка «Вокруг ТВ», ей было жизненно необходимо выглядеть моложаво.

Цыгановы живут и работают вместе больше 30 лет. Как оказалось, певица боится перестать быть «музой» для своего благоверного.

«У меня красивый супруг. Вадим — мужчина сильный, темпераментный. Он поэт, нужно его вдохновлять, чтобы он налево голову не поворачивал. Муж у меня хороший котик», — заметила звезда эстрады.

Удивительно, но то, каким будет новое лицо, Вика Цыганова планировала вместе с супругом. Она сообщила, что обсуждала с благоверным каждый нюанс, именно поэтому результат ему понравился. Певица призналась, что очень боится всевозможного рода вмешательств, поэтому сделала «только самое необходимое» и сразу.

«Я очень боюсь уколов. Я их вообще не терплю, поэтому решила радикальным образом все исправить», — подчеркнула омолодившаяся артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Вика Цыганова обвинила в грязных домогательствах одного из самых знаменитых певцов советского времени.