Названы причины хлопка на химзаводе в Пермском крае

Три человека погибли и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии в понедельник, 6 мая, после хлопка на химзаводе «Азот» в городе Березняки Пермского края.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, ЧП прозошло во время вскрытия режущим инструментом емкости, в которой находились остатки аммиака.

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В результате хлопка возгорания не было. Пострадавший мужчина госпитализирован в региональную больницу.

По уточненной информации, все произошло во время ремонтных работ на филиале предприятия ОАО «УФК УРАЛХИМ». В МЧС заверили, что технологический процесс на предприятии не нарушен. Угрозы для работников или жителей города нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшном взрыве на химпредприятии в США.