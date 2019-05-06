«Не оставлял без помощи»: Друзья о герое-бортпроводнике, погибшем в «Шереметьево»

В результате авиакатастрофы, произошедшей вечером, 5 мая, в московском аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человек, среди них один член экипажа. По предварительной информации, сотрудник авиакомпании Максим Моисеев до последнего помогал пассажирам выбраться из загоревшегося лайнера и сам погиб.

Знакомая бортпроводника рассказала, каким знала героя. По ее словам, он был добрым, общительным и отзывчивым. Моисеев всегда приходил на помощь, когда она была необходима, и не мог никого оставить в беде.

«Всегда знал, что случись какая ситуация, помог бы и не оставил без помощи. Но я с ним была не очень близко знакома, но когда мы виделись, он был всегда очень веселым, много улыбался и общался,» — сообщила девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в самолете Superjet 100, выполнявшем рейс Москва — Мурманск. По данным Следственного комитета, в результате ЧП из 78 человек, находившихся на борту лайнера, спастись удалось лишь 37. Обстоятельства трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело.