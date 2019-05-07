«Наши тела прекрасны»: 50-летняя Дженнифер Энистон не постеснялась обнажиться для глянца

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Известная американская актриса приняла участие в откровенной фотосессии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, @harpersbazaarus

Популярная американская актриса, звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон 11 февраля отпраздновала полувековой юбилей. Однако поверить в то, что артистке уже 50 лет — крайне сложно, позавидовать ее потрясающей подтянутой фигуре могут даже более юные женщины.

Instagram @harpersbazaarus

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Похвастать красотой своего тела Энистон не упустила возможности и в этот раз. Она приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Harper's Bazaar. На черно-белом снимке, который опубликован в официальном Instagram аккаунте издания, актриса предстает перед публикой топлесс. Грудь она кокетливо прикрывает руками.

Почему звезда кино и сериалов решилась на пикантную фотосессию становится ясно из подписи к публикации. Дженнифер Энистон заявила, что считает тела людей прекрасными вне зависимости от возраста и уверена, что нужно чувствовать себя в них комфортно. Идеальную форму актриса поддерживает с помощью тренировок в спортзале. С недавних пор она даже начала заниматься боксом.

«Я тренируюсь четыре или пять дней в неделю. Часто занимаюсь с Лейоном — это мой любимый тренер по боксу. Именно он привил мне любовь к фитнесу, которой у меня никогда раньше не было. Теперь я жду каждой тренировки», — говорит Энистон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Брэд Питт продолжает оказывать знаки внимания бывшей жене Дженнифер Энистон.

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