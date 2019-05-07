Гороскоп на 7 мая: Девы, самое время сбежать в пустыню!

Сегодня звезды располагают к тому, чтобы вы могли заняться собой. Остановитесь и переведите дыхание. Луна в созвездии Близнецов обострит вашу интуицию, но и будет способствовать частой перемене настроения. Постарайтесь ни на кого не обижаться, а важные решения отложите на потом.

Овен — гороскоп на сегодня, 7 мая

Овен, вероятно вам кажется, что вся жизнь — сплошные боль и горе. Перестаньте жалеть себя. Вместо этого стоит поговорить о сложных вещах. Если кто-то действительно любит вас, он захочет встретиться с вами. Помните, все будет зависеть от того, как вы поведете себя. Не поддавайтесь искушению играть в обвинения, несмотря на то, как сильно вы страдаете. Чтобы создать пространство для более здоровых отношений, постарайтесь понять партнера.

Космический совет: Все преходяще — и боль, в том числе.

Телец — гороскоп на сегодня, 7 мая

Тельцы, блоки снимаются, путь перед вами чист, ваше желание выйти победителем может исполниться сегодня. Однако вы должны остерегаться танца «один шаг вперед, два шага назад». Есть причина, по которой вы начали это путешествие, продолжайте следовать дорожной карте, составленной мудрой женщиной внутри вас.

Космический совет: Продолжайте следовать дорожной карте, составленной мудрой женщиной внутри вас.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 7 мая

Нет сомнений в том, что вы были ранены, но как долго вы собираетесь оставаться в этой тьме? Откройтесь миру, не бойтесь поговорить о сложных чувствах. Любящие вас поймут, с какими демонами вам пришлось столкнуться. Просто остерегайтесь быть недобрыми по отношению к окружающим или изображать, что все, что вам нужно, это гигантские объятия. Некоторое время на природе поможет вам залечить рану на сердце.

Космический совет: Те, кто любит вас, поймут, с какими демонами вы столкнулись.

Рак — гороскоп на сегодня, 7 мая

Новолуние наступило, Рак, что вы хотите создать в этот день? Время понять свои намерения. Время посадки семян и ухода за побегами с любовью и заботой. Хотите верьте, хотите нет, но через шесть месяцев ваша жизнь будет выглядеть совсем иначе. Чтобы идти в ногу со своими целями, проявите творческий подход и запишите свои намерения в дневнике сегодня.

Космический совет: Посадите семена любви и заботы.

Лев — гороскоп на сегодня, 7 мая

Мы просто засыпаем, когда падаем в кровать, или же мы переходим в другие сферы в поисках скрытых сокровищ? Лев, вуаль между мирами истончается. Откройте глаза на то, что пытается показать вам «другая сторона». То, как вы интерпретируете знаки и символы, полностью личное. Пусть мудрая женщина внутри вас будет вашей путеводной звездой.

Космический совет: Откройте глаза на то, что пытается показать вам «другая сторона».

Дева — гороскоп на сегодня, 7 мая

Индейская богиня-прародительница человечества Пачамама хочет видеть вас дикарем. Если вы размышляли, не сбежать ли в горы, больше не сомневайтесь. Шаг № 1: упакуйте свой рюкзак. Шаг № 2: выключите телефон. Нет ничего важнее, чем пополнить собственные запасы. Для некоторых из вас ситуация на личностном фронте сегодня может быть неспокойной. Важно не то, что вы говорите, а то, как вы говорите. Практика ненасильственного общения поможет вам донести свою точку зрения без раздражения.

Космический совет: Самое время сбежать в пустыню.

Весы — гороскоп сегодня, 7 мая

Дело не только в изобилии, не так ли? Речь идет о безопасности и стабильности. О резерве, который поможет тебе пережить ненастные дни. Весы, сегодня Вселенная поможет вам в этом начинании. Приготовьтесь получить ту большую, жирную зарплату, которую вы действительно заслуживаете. Вы были рождены, чтобы жить жизнью, которая наполнена во всех отношениях. Имейте это в виду каждый раз, когда вина и стыд одолевают вас.

Космический совет: Вселенная поддерживает вас в вашей миссии по созданию финансово стабильной жизни.

Скорпион — гороскоп сегодня, 7 мая

Это была долгая прогулка по Городу Излишеств? Настало время привести себя в порядок, Скорпион. Начните с того, что внимательно посмотрите на свои привычки. Например, сколько кофеина вы потребляете. Или чизкейков, которые находятся вашей тарелке в 12 утра. Вам не нужно садиться на низкоуглеводную диету или истязать себя упражнениями. Вместо этого сосредоточьтесь на понимании своего типа тела и здоровой пище, которая поможет вам восстановить силы на уровне сознания, тела и души.

Космический совет: Если вы долго предавались излишествам, самое время привести себя в порядок.

Стрелец — гороскоп сегодня, 7 мая

Ваш день может начаться не лучшим образом. Люди ужасно привязаны к своему мнению, не так ли? У вас, с другой стороны, есть возможность отказаться. Используйте свое время и энергию с умом. Смотрите, как вы продолжаете творить волшебство, не устраивая суматохи. И если вы чувствуете, что оказались в окружении людей, которые скорее препятствуют вашему росту, знайте, что пришло время обновить список друзей.

Космический совет: Посмотрите, как вы продолжаете творить волшебство, не устраивая суматохи.

Козерог — гороскоп сегодня, 7 мая

Козерог, вы только что завершили значительное путешествие, и успех не за горами! Пока пауза. Вдох. Примите все это. Откройте для себя радость не делать ничего вообще. Вы заслужили это. Звучало ли слово «расширение» у вас в голове? Желание размыть географические границы? Сегодня вам предоставляется возможность вывести бизнес за рубеж.

Космический совет: Откройте для себя радость ничего не делать.

Водолей — гороскоп сегодня, 7 мая

Разоренный и голодный — это не то, что вам нужно, Водолеи. Спросите себя, чего вы заслуживаете, без чувства вины, которое обычно мешает вашему финансовому росту. Вы заслуживаете жизни, которая приносит удовлетворение во всех отношениях. Вы до сих пор откладываете разговор со своим боссом? Делайте то, что хорошо для вас, Водолеи. И то, как вы подойдете к этому вопросу, может изменить ход вашей жизни.

Космический совет: Вы заслуживаете жизни, которая удовлетворяет во всех отношениях.

Рыбы — гороскоп сегодня, 7 мая

Вселенная говорит с нами тайным языком. Обратите внимание на то, что открывают вам знаки и символы. Момент большого прорыва не за горами, Рыбы, но вас может одолеть финансовая неудовлетворенность. Вы соглашаетесь на меньшее, чем заслуживаете, считая, что общение с определенным брендом повысит ценность вашего резюме? Убедитесь, что вы не недооцениваете свой потенциал в сделке.

Космический совет: Не недооценивайте свой потенциал ради «большого бренда».

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 мая.