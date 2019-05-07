Видео: Шойгу выехал на репетицию Парада Победы на кабриолете Aurus

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 7 мая, выехал на генеральную репетицию Парада Победы в Москве на кабриолете Aurus Senat Cabrio. Специальная модификация автомобиля была создана для использования на военных парадах.

Известно, что в День Победы глава Минобороны России и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков торжественно объедут парадный строй на Красной площади на автомобилях Aurus Senat Cabrio.

Дизайн кабриолета разработан в стилистике седана представительского класса Aurus Senat S600. Автомобиль имеет мягкую складную крышу и регулируемый поручень для езды стоя, который установлен в центре салона.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Москве и Петербурге прошли генеральные репетиции Парада Победы. Как походила подготовка к ним в материале корреспондентов «Известий» с главных площадей двух столиц.