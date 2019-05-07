В Москве и Петербурге прошли генеральные репетиции Парада Победы

В Москве практически все готово к генеральной репетиции Парада Победы. Тысячи военных и тяжелая техника у Красной площади. Собираются и зрители, многие приходят именно на репетицию, так как сегодня будет все в точности как и 9 мая. В самом центре событий находится Николай Иванов, Николай, что происходит в эти минуты на главной площади страны и какие изменения в Параде будут в этом году?

В эти минуты парадные расчеты занимают пространство Красной площади. Некоторые так называемые коробки идут под барабанный бой, некоторые с песнями. Где-то уже репетируют преветствие — трехкратное «ура». Сегодня по брусчатке пройдут 13000 военнослужащих и около 130 единиц техники. Первыми на Красной площади репетировали не военнослужащие. Мы приехали где-то полвосьмого утра. И здесь по бусчатке катались кабриолеты Aurus. Они пришли на смену кабриолетам ЗИЛ. Сегодня министр обороны Сергей Шойгу, он принимает парад. Он выедет из ворот Спасской башни именно на этом кабриолете. Командующий парадом, генерал армии Олег Солюков тоже будет на таком же автомобиле. Он впечатляет. Под капотом 600 лошадиных сил. Может разгоняться до 250 километров в час и мы видели на что он способен.

На параде будут и другие новинки. Их тоже ждут. Конечно, пройдут исполинский С-400, Искандеры, ЯРСы. Но будет техника и других габаритов. Впервые появятся Баги «Чеборс». Это автомобили-вездеходы. По сути они были разработаны по заказу Университета спецназа. Будут и Лады пикапы с крупнокалиберными пулеметами. Тоже они появятся впервые.

Техника перед парадом вся находится на Тверской улице. Механики начищают каждое колесо, корпус каждой машины. Ведь речь идет о главном параде страны.

«Волнение есть, конечно, всегда. В том, чтобы не упасть в грязь лицом», — рассказывает командир расчета Сергей Федосов.

В Москве солнечная погода. Обещают +25. И это означает, что авиационная часть точно пройдет. Над головами зрителей низко пролетят 74 вертолета и самолета. Можно будет разглядеть лица пилотов, ведь высота полета будет от 200 до 400 метров.

Спасибо, мы видим, что с погодой Москве повезло. В Петербурге сейчас сильный ливень. Тем менее все состоится. Генеральную репетицию Парада Победы в северной столице не отменит даже снег. У Дворцовой площади работает наш корреспондент Роман Ишмухаметов, Роман, петербургским военным сегодня приходится боевая закалка в прямом смысле.

Такая характерная для Северной столицы погода не испортит настроения ни участникам парада, ни жителям Северной столицы, ни гостям. Прямо перед нами легендарный танк Победы. Самый массовый танк — Т-34. Именно он возглавит шествие механизированных колонн.

Здесь соблюдается принцип — от меньшего к большему. Мы увидим в том числе и самые современные образцы техники. И что касается пеших расчетов. То начнется все с марша юных барабанщиков из Кронштадтского морского училища. Всего по брусчатке Дворцовой площади промаршируют четыре тысячи человек. Это солдаты, офицеры, юнармейцы, женские батальоны.

Воздушная часть, к сожалению, на генеральной репетиции в Петербурге из-за дождя была отменена. Но на 9 мая обещают ясную и солнечную погоду.