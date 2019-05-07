Песков рассказал о перспективах встречи Владимира Путина и Майка Помпео

Дмитрий Песков сообщил, возможна ли в ближайшем будущем встреча главы Госдепа США Майка Помпео с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента, МИДом запланированы переговоры Помпео и Сергея Лаврова, которые состоятся в Сочи. Не исключено, что по итогам переговоров, глава Госдепа будет принят Владимиром Путиным, уточнил Песков.

Помпео и Лавров уже провели переговоры на площадке Арктического совета в Финляндии. Глава МИД РФ позже рассказал, что встреча получилась «хорошей и содержательной», обсуждалась «реальная политика», а в центре дискуссии был кризис в Венесуэле.

Ранее 5-tv.ru публиковал оценку, которую Трамп дал своим переговорам с Владимиром Путиным.