Соединенные Штаты устами своего главного дипломата признали — политика давления в отношении России не дает результатов. В интервью финской газете «Хельсинкин саномат» госсекретарь Майк Помпео заявил: Вашингтон готов к сотрудничеству по многим вопросам. В том числе Белый дом рассматривает возможность смягчения позиции по поводу договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Ранее Вашингтон отказывался продлевать это соглашение, однако теперь уже не так категоричен.

«Думаю, мы можем начать обсуждать более широкий вариант. Может быть, будет слишком амбициозным считать, что этого можно достичь за короткое время. До истечения срока действия договора по СНВ осталась пара лет. Может быть, нам придется заниматься им на двусторонней основе», — заявил Помпео.

«Некоторые называют вашу компанию фейк-ньюс. Но вы сейчас делаете фейк квесчен! Мы категорически против военных действий, где бы то ни было в нарушение международного права. Применение силы может санкционировать только Совбез ООН. Либо оно может быть, применение силы, в ответ на агрессию против суверенного государства», — заявил в свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров.

Провал политики изоляции России признают не только ведущие дипломаты мира. В экспертном сообществе также заявляют: выбранная Западом стратегия в отношении нашей страны оказалась неэффективна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в Сочи в ближайшие дни может состояться встреча Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео.