В Стамбуле разгорается политическая драма — в конце марта там прошли выборы мэра, на которых победил оппозиционер Экрем Имамоглу. Проигравшая партия усмотрела в выборах нарушения и обратилась в ЦИК с просьбой аннулировать результаты. ЦИК прошение удовлетворил, и стамбульские улицы заполонили протестующие.

Эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в беседе с 5-tv.ru рассказал, чем может быть продиктовано такое решение и какие последствия ждут действующую власть. По его мнению, такой ход заведомо неудачен, так как демонстрирует неуважение к избирателям.

«Эрдогану недоброжелатели приписывали такую фразу: „Мы воспользуемся демократией, как трамваем, а затем сойдем на нужной остановке“… Беда в том, что грош цена таким трамваям и тем, кто в них катается», — подчеркнул Мавашев.

Эксперт уверен, такой жест со стороны Анкары показывает, что президент Реджеп Эрдоган теряет политическую самостоятельность. Более того, Мавашев назвал вероятного «серого кардинала» Турции — лидера Партии национального единства Девлета Бахчали. Именно после консультации с ним президент поменял точку зрения и выступил в пользу пересмотра итогов выборов.

Мавашев подчеркнул, что последствия этого решения для Турции будут самые плачевные — оппозиция сплотится, усилится раскол в обществе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «кастрюльных протестах» — жители Стамбула вышли на улицы и начали бить в сковороды, кастрюли и тарелки с кружками, выражая тем самым свое недовольство ситуацией.