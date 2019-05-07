«Танцующие ребрышки»: поклонники Подольской потешаются над исхудавшей певицей

Певица Наталья Подольская выложила в Instagram семейные снимки с пляжа, на которых артистка позирует с супругом — Владимиром Пресняковым — и трехлетним сыном Артемом.

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Поклонники Подольской, по их признанию, пришли в удивление от того, насколько сильно 36-летняя певица похудела за весьма короткий промежуток времени.

«Красотка, но кушать тоже нужно!» — заметил один из них.

«Наталья, а что у вас за рацион такой, не поделитесь?» — спросил другой.

Один из пользователей даже упрекнул певицу в том, что своей худобой она якобы подает «плохой пример» подрастающему поколению.

«Не нужно своими фото подвигать молодежь к этому. Это все в прошлом. То, что вы спортивны, это хорошо, но нужно кушать! Не только листья салата. Я думаю, ваша мама также озабочена вашим здоровьем в этом плане», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Наталья Подольской отметили ее удивительную схожесть с Владимиром Пресняковым, за которым она уже девять лет замужем.