Гороскоп на 8 мая: Раки, до вас пытаются дозвониться ангелы!

Не стоит недооценивать силу своего внутреннего мира, Раки. Кстати, ваши ангелы-гиды пытаются дозвониться до вас. Чтобы получить важное сообщение, поднимите космический телефон! То же самое и для вас, Близнецы. А вам, Рыбы, «светят» любовь и романтика.

Овен — гороскоп на сегодня, 8 мая

Как вы относитесь к искусству терпения, дорогие Овны? Кажется, что Вселенная сегодня подталкивает вас к вашим пределам. Осознайте энергию, которую вы производите. Доверие к миру может помочь вам достичь желаемых результатов без психических и эмоциональных потрясений. Положение дел на межличностном фронте, возможно, не самое лучше. Убедитесь, что вы не смотрите на людей сквозь призму разочарования и ненависти.

Космический совет: отдайтесь Вселенной.

Телец — гороскоп на сегодня, 8 мая

Тельцы, никого не ждите. Вы делаете свой ход. Когда вы осознаете, чего хотите, Вселенная поможет вам достичь желаемых результатов. Если вы подарили кому-то надежду, то в конечном итоге вы раскроете любовь этого человека и освободите для него место в своей жизни. И помните, что каждое наше действие имеет кармические последствия.

Космический совет: действуйте.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 8 мая

Ваша духовная команда уже давно пытается привлечь ваше внимание. Как вы там? Помните, Вселенная общается с нами таинственными способами. То, как мы интерпретируем эти знаки, полностью зависит от нас. Кстати, есть фантастические новости. Если вы были в ссоре с кем-то, верьте, что мир и гармония будут восстановлены.

Космический совет: обратите внимание на ваших ангелов-гидов.

Рак — гороскоп на сегодня, 8 мая

Вы, вероятно, страдаете от собственного негатива по отношению к другим людям. Вот вам чит-код для выживания без кровопролития: дополнительные десять минут йоги перед тем, как официально начать день. Не стоит недооценивать силу своего внутреннего мира, Раки. Ангелы-гиды пытаются дозвониться и до вас. Чтобы получить важное сообщение, поднимите космический телефон!

Космический совет: контролируйте свой негатив.

Лев — гороскоп на сегодня, 8 мая

Ах, разум обезьян! Знайте о хитростях, с помощью которых ваше подсознание играет с вами. Вполне вероятно, что из 100 сценариев, которые вы предусмотрели, 100% из них не имеют под собой реальной основы. Со временем все разрешится. Если вы вдруг боретесь с бессонницей, то сделайте себе чашку лавандового чая. Это обязательно поможет.

Космический совет: все разрешится.

Дева — гороскоп на сегодня, 8 мая

Человеку свойственно ошибаться, — так говорили великие. Да, Девы, вы далеко не безупречны, хоть в вас иногда и пытается проснуться Бейонсе. Сегодня нужно обязательно попытаться отпустить все обиды. И на себя, и на других. Это поможет вам прийти к гармонии.

Космический совет: простите себя и других.

Весы — гороскоп сегодня, 8 мая

Что вам делать сегодня? Все просто, Весы. Прекратить использовать рабочий график в качестве оправдания вашего самодовольства и начать серьезно относиться к здоровью. Вы думали о возобновлении тренировок в спортзале или о присоединении к йогам? Если вдруг нет, то подумайте. Это сработает в вашу же пользу.

Космический совет: начните серьезно относиться к здоровью.

Скорпион — гороскоп сегодня, 8 мая

И вам, Скорпионы, тоже стоит вспомнить о спорте! Позабытый вами тренер определенно хочет увидеться с вами. Или хотя бы стряхните пыль с гантелей и отправьтесь на утреннее солнце. Не чувствуете в себе достаточно мотивации? Привлеките своего лучшего друга. Звезды уверены, что ему тоже будет интересно оздоровиться.

Космический совет: вернитесь к спортивным тренировкам.

Стрелец — гороскоп сегодня, 8 мая

Самовосстановление будет важной темой для вас сегодня. Но вот в чем дело: вы не можете освободить место для хорошего ци — так называемой жизненной энергии, если не отпустите плохого ци. Подумайте о токсичных связях, которые мешают вам двигаться вперед. Нереалистичные ожидания, которые буквально отправляют вас в ад. Принятие себя и других такими, какие они есть, может стать ключом к восстановлению мира и счастья.

Космический совет: подумайте о том, что же вас все-таки тяготит.

Козерог — гороскоп сегодня, 8 мая

Вам не надоело притворяться мудрыми? Вы живете только один раз, Козероги. Сделайте каждый момент этого путешествия стоящим. Пересмотрите свои желания и цели и создайте новый список. Разрешите себе иногда быть даже дикими. Неприрученная версия вас — тот самый ключ к внутренней трансформации.

Космический совет: пересмотрите свои желания и цели.

Водолей — гороскоп сегодня, 8 мая

Сделай глубокий вдох. Никуда не спешите и никому ничего не доказывайте. Позвольте себе сделать перерыв. Дайте себе разрешение просто «быть». Вы уже наверняка ощущаете напряжение в мышцах, поэтому найдите время для отдыха и расслабления. Например, побалуйте себя посещением спа-салона или массажем.

Космический совет: найдите время для отдыха и расслабления.

Рыбы — гороскоп сегодня, 8 мая

Настало время познакомиться с семьей вашего любимого человека, если вы еще этого не сделали. Предложение встретиться с вашими родными — тоже хороший шаг. Маленькая птичка говорит нам, что вот-вот к вам придут захватывающие новости. Энергия, которую вы вкладываете во Вселенную, поможет вам привлечь положительные события.

Космический совет: готовьтесь к захватывающим новостям.

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