Россельхознадзор опубликовал данные, согласно которым пятая часть производимой в стране молочной продукции — фальсифицирована. Так, в ведомстве заявили, что более чем 20% российской «молочки» — не соответствуют стандартам.

К примеру, 80 тысяч тонн изготавливаемого в России мороженого употреблять в пищу не рекомендуется. Об этом сообщает РИА Новости. Проблему поможет решить введение обязательной ветеринарной сертификации производимой молочной продукции.

Сельхозпроизводители в России с июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе «Меркурий».

Предполагалось, что в перечень продукции, которая подлежит сертификации, войдут и готовые молочные продукты, но, в окончательном варианте списка их не оказалось.

В конце апреля 2019 года Минсельхоз издал приказ о расширении этого реестра. Теперь с 1 ноября 2019 года ветеринарная сертификация молочных продуктов в России станет обязательной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему специалисты уверены в том, что сертификация продукции не повлечет за собой возникновение дефицита.