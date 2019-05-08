Вспышка сибирской язвы зафиксирована на юге Венгрии

Четыре случая заболевания людей сибирской язвой зафиксированы в Венгрии впервые за несколько лет. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По информации ведомства, у всех пациентов кожная форма сибирской язвы. Еще 30 человек находящихся в зоне риска прошли курс лечения антибиотиками. РИА Новости сообщает, что инфекция выявлена на фермах в округах Бач-Кишкун и Бекеш на юге страны.

Ветеринарная служба Венгрии также подтвердила один случай заболевания крупного рогатого скота. Известно, что сибирская язва передается человеку через мясо и кожу больных животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 20% молочной продукции в России — фальсификат.