5-tv.ru публикует маршрут туристов из Новосибирска, попавших под лавину на Алтае

В распоряжении 5-tv.ru оказался маршрут туристов из Новосибирска, которым группа шла по Южно-Чуйскому хребту Горного Алтая.

Девять человек во главе с опытным альпинистом Николаем Симоновым шла по маршруту IV категории сложности, который включал прохождение вершины Металлург. Именно там, предварительно, группа попала под лавину 6 мая.

Пятый канал

Из девяти человек выжить удалось двум девушкам. Два дня они находились без связи и были обнаружены другими путешественниками.

На место гибели туристов из Горно-Алтайска отправляется вертолет для поисковой операции. В МЧС сообщили, что перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась.