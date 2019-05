Музыканты из ВКонтакте станут участниками крупнейших европейских фестивалей

Музыканты, прошедшие отбор, выступят перед десятками тысяч зрителей на фестивалях «Сигет» (Венгрия) и «EXIT» (Сербия). Чтобы испытать свой талант и удачу, необходимо всего лишь обладать концертным опытом и поделиться своим творчеством в VK. Для участия в «Сигете» других ограничений нет: к отбору допускаются музыкальные коллективы, работающие в любых жанрах. Для этого требуется до 31 мая опубликовать в личном профиле или сообществе VK видеозапись своего живого выступления вместе с 2 авторскими треками, сопроводив их хештегом #vktalents_sziget.

Победителя ждут сорокаминутный сет на сцене Europe Stage, гонорар в размере 500 евро и семидневный пропуск на фестиваль, кроме того, оплату рейса Москва-Будапешт и обратно берут на себя организаторы мероприятия. Прошедшие отбор музыкантов также примут участие в прямом эфире радио MAXIMUM. Хедлайнерами «Сигета» выступят Эд Ширан, Florence + Machine, Foo Fighters Twenty One Pilots и другие знаменитости. На той же площадке, где выступят победители конкурса VK Talents, отметятся Иван Дорн, Idiotape, Rendez-Vouz и другие исполнители из разных стран мира. «Сигет» проводится с 1993 года на острове Обуда (Будапешт), со временем став пятым по величине фестивалем в мире: в 2018 году его гостями стали 565 000 зрителей. Принять участие в отборе на фестиваль «EXIT» смогут российские диджеи и музыканты, работающие в жанре электронной танцевальной музыки. Чтобы получить шанс выступить на сцене в Петроварадинской крепости (Нови-Сад, Сербия), необходимо до 24 мая разместить в соцсети видеозапись своего живого выступления вместе с 3 музыкальными треками, сопроводив публикацию хештегом #vktalents_exit. Победитель конкурса сможет отыграть сет на фестивале с оплатой проживания, питания и перелета туда и обратно. Среди хедлайнеров «EXIT» — The Cure, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike и Карл Кокс. В прошлом году фестиваль стал лауреатом престижной премии European Festival Award после того как собрал 198 000 зрителей.

Итоги отбора на «Сигет» будут объявлены 6 июня в сообществе «Вконтакте с авторами». А 28 мая там же будет опубликован шорт-лист претендентов на участие в «EXIT», лучшего из которого будут выбирать организаторы мероприятия. 3 июня в сообществе «Вконтакте с авторами» будет объявлен победитель.

