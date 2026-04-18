Резервуар с топливом вспыхнул в Севастополе из-за сбитого дрона ВСУ

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

В городе в связи с атакой беспилотников объявлена воздушная тревога.

Атака беспилотников в Севастополе 18 апреля — новости

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе вспыхнул резервуар с остатками топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА», — написал глава Севастополя.

Развожаев отметил, что площадь вспыхнувшего пожара небольшая, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Он подчеркнул, что на месте происшествия находится все необходимые спецслужбы.

Губернатор также пояснил, что на ситуации со снабжением Севастополя топливом происшествие никак не отразится, поскольку заранее созданных запасов там не было.

Воздушная тревога была объявлена в городе. Руководство заявило, что военные сбили два дрона ВСУ в районе Северной стороны и Балаклавского муниципального округа. Городские гражданские объекты в результате атаки повреждений не получили.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Обломки сбитых аппаратов повредили транспортное средство и окна здания. 

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
76.05
-0.04 89.63
0.22
