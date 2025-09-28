Не только мозг: ученые обнаружили в кишечнике вещество, влияющее на сон

В США обнаружили в кишечнике вещество, влияющее на сон

Ученые из университета штата Вашингтон пришли к выводу, что сон регулируется не только мозгом, но и таким веществом, как пептидогликан, которое является компонентом клеточной стенки бактерий, обитающих в кишечнике. Результаты исследования опубликованы в журнале в Frontiers in Neuroscience.

Ученые обнаружили, что пептидогликан присутствует в мозге мышей естественным образом. Кроме того, выяснилось, что вещество тесно связано с циклами сна.

Уточняется, что исследователи уже связывали пептидогликан со сном. Однако раньше считалось, что вещество не может попасть естественным путем в мозг. Но после открытия аспирантки из университета штата Вашингтон, которая обнаружила пептидогликан, как и его рецепторы, в головном мозге, старые теории могут быть пересмотрены.

В то же время недавнее открытие поддерживает теорию, согласно которой на сон может воздействовать микробиом человека. Подчеркивается, что сейчас в университете штата Вашингтон разрабатывают гипотезу, согласно которой сон — это не только функция мозга, но и результат взаимодействия организма и его микробов.

«Это не одно из двух, а оба. Они должны работать вместе. Сон — это действительно процесс. Он происходит с разной скоростью на разных уровнях клеточной и тканевой организации, и это достигается благодаря тщательной координации», — отметила аспирантка университета Эрика Инглиш.

Кроме того, гипотеза, предложенная в университете штата Вашингтон, предлагает новый взгляд на неврологию человека. Раньше считалось, что сон контролируется только мозгом, то есть процесс протекает «сверху-вниз». Однако теперь известно, что микробы, живущие в кишечнике, также принимают участие в когнитивных процессах и фундаментальных моделях поведения человека. Тем самым устоявшаяся концепция переворачивается и теперь звучит как «снизу-вверх».

Уточняется, что новая модель рассматривает сон как процесс, запускаемый мозгом в совокупности с микробами, которые существовали задолго до появления первых млекопитающих.

Открытие позволяет начать разработку новых средств для борьбы с бессонницей.

