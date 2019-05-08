В центре Москвы найдено тело полицейского

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По факту смерти сотрудника правоохранительный органов СК проводит проверку.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Сотрудник полиции в среду, 8 мая, найден мертвым в центре Москвы с огнестрельным ранением. Как сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ, тело обнаружено утром в среду, 8 мая в общественном туалете недалеко от Кремля. Пока проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным ТАСС, смерть 24-летнего полицейского наступила около трех часов ночи. Вероятнее всего, она не носит криминального характера – молодой человек был ранен из собственного табельного пистолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о найденной без сознания с огнестрельным ранением сотрудницей московского ОВД «Арбат».

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