Стало известно на сколько за год подорожал набор для шашлыка

Согласно исследованию, проведенному аналитиками крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость набора для шашлыка за год выросла на 16%, сообщает РИА Новости. Эксперты изучили траты россиян за период с 1 по 5 мая в магазинах, точках общепита и сравнили их с аналогичными показателями прошлого года.

Любителям шашлыка отныне придется раскошелиться минимум на 970 рублей.

« Затраты россиян на минимальный шашлычный набор, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры, розжиг, в эти майские праздники составили 970 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16% », — говорят специалисты.

Средняя стоимость порции шашлыка выросла на 13% и составила 320 рублей. Мангалы подорожали на 19% — их цена 420 рублей. Средство для розжига выросло в цене на 35% — до 85 рублей.

По данным аналитиков, россияне чаще всего выбирают шашлык из свинины. Среди регионов-лидеров по затратам на шашлычные принадлежности отметились Москва и Московская область, Свердловская и Челябинская области, Татарстан.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Минздраве рассказали, как сделать правильный шашлык.