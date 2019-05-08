Морские геологи предупредили об угрозе разлома земной коры

Морской геолог из Лиссабонского университета Жоао Дуарте на собрании Европейского союза геонаук опубликовал отчет об изучении данных мощного землетрясения 1969 года, которое спровоцировало цунами, сообщает в среду, 8 мая, «Российская газета» со ссылкой на National Geographic.

Специалисты подчеркнули, что в 1755 году именно на том же месте произошло Великое лиссабонское землетрясение, которое практически стерло с лица Земли город Лиссабон. В результате природного катаклизма тогда погибли около 100 тысяч человек.

Исходя из этого, геологи пришли к выводу, что литосферная плита у побережья Португалии расслаивается — ее нижняя часть отходит от верхней.

Подобный природный феномен еще ни разу не подвергался наблюдениям за всю историю и поэтому считается лишь гипотетическим. Чтобы удостовериться в своей гипотезе, команда Жоао Дуарте смоделировала условия разлома плиты, взяв за основу сейсмологические данные 1969 года.

В результате несколько томографических моделей подтвердили происходящие аномальные сдвиги на границе океанической и континентальной плит, которые осуществляются на большой скорости и простираются на глубину до 250 км.

Если эти данные получат официальное подтверждение, работа ученых послужит первым доказательством процесса разлома океанической плиты.

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