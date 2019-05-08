Кокорин и Мамаев проведут в колонии несколько месяцев

Игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин и ФК «Краснодар» Павел Мамаев проведут в колонии общего режима несколько месяцев.

Трансфер «на кичу»: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Согласно законодательству, время проведенное в СИЗО будет зачтено по коэффициенту — «год за полтора». Судья Пресненского суда в среду, 8 мая, назначила Кокорину наказание в виде полутора лет лишения свободы, Мамаеву —один год и пять месяцев.

Соответственно, Кокорин проведет в тюрьме — 7,5 месяцев, Мамаев — 6,5 месяцев.