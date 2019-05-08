Трансфер «на кичу»: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

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Приговор по делу о резонансных драках в Москве с участием известных российских футболистов огласили в Пресненском суде столицы.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Куденко, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 263

В среду, 8 мая, спустя семь месяцев, в Пресненском суде Москвы огласили приговор фигурантам резонансного дела о драках в столице — братьям Александру и Кириллу Кокориным Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.

В ходе оглашения приговора судья заявила, что при всех доказательствах вины «суд не усматривает предварительного сговора», однако считает вину фигурантов полностью доказанной. На основании этого статья «Хулиганство» была смягчена. Судья переквалифицировала действия подсудимых с части второй на часть первую ст.213 УК РФ.

По факту произошедшего, Пресненский суд Москвы назначил бывшим игрокам российской сборной реальные сроки наказания.

Александр и Кирилл Кокорины получили по полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — по одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Согласно законодательству, срок проведенный в СИЗО учитывается по коэффициенту «полтора». Соответственно Кокорины проведут в тюрьме по семь с половиной месяцев, Мамаев и Протасовицкий по шесть с половиной месяцев.

Вот так ожидаемо и неожиданно разрешился спортивно-криминальный сериал, который длился ровно семь месяцев.

Две драки с участием футболистов произошли в Москве 8 октября 2018 года. Нападающий «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев приехали в столицу на «Саспсане» из Петербурга, где накануне сыграли матч. Футболисты отмечали десятилетие дружбы и веселились до утра. Веселье компании на парковке гостиницы «Пекин» прервал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, за что был жестоко избит.

После этого молодые люди отправились в «Кофеманию» на Большой Никитской улице, где произошла еще одна драка — с директором одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Когда похождения футболистов стали достоянием общественности, футболисты и другие участники инцидентов были объявлены в розыск и позже явились на допрос. В рамках возбужденного уголовного дела о побоях и хулиганстве фигуранты были взяты под стражу. Арест футболистов Кокорина-младшего и Протасовицкого продлевали несколько раз — последний раз меру пресечения продлили до сентября 2019 года.

В «Бутырке» футболисты вели себя примерно. Павел Мамаев даже сыграл с арестантами СИЗО в футбольный матч, за что получил грамоту от администрации.

Кокорин же, напротив, жаловался, что условия изолятора пагубно влияют на процесс восстановления после тяжелой травмы колена. Как бы то ни было в «Бутырке» нападающий «Зенита» впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу, благодаря партнерам по команде и главному тренеру Сергею Семаку.

Во время рассмотрения дела по существу в суде был выявлен ряд обстоятельств. Жены Кокорина и Мамаева узнали о девушке, которая во время «гуляний» успела посидеть верхом на футболистах, имитируя интимную близость. Также были обнародованы счета на крупные суммы из заведений, где отдыхали Кокорин и Мамаев.

Во время процесса футболисты признали вину частично, категорически отвергая хулиганские мотивы и предварительный сговор. Обвинение же настаивало, что исправление потерявших контроль футболистов возможно лишь в условиях реального лишения свободы. Прокурор утверждала: мотивом преступлений Кокорина и Мамаева было «пренебрежительное отношение к окружающим» и желание показать собственное превосходство.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 263
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