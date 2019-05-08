«Одна прибалтийская кровь!» Поклонники Орбакайте спутали певицу с Вайкуле

Поклонники Кристины Орбакайте в очередной раз спутали певицу с ее более старшей коллегой — Лаймой Вайкуле. Майские праздники артистка проводит в Италии и с радостью делится с фанатами моментами отдыха. Так, в среду, 8 мая, Орбакайте опубликовала в Instagram снимок с острова Капри.

«Поднялись на вершину острова Капри. Пройдена 921 ступенька. Теперь предстоит спуск!» — написала певица.

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Подписчики Кристины Орбакайте, в свою очередь, почти не обратили внимание на ее туристические успехи. Куда больше пользователей озаботил тот факт, что с годами дочь Примадонны все больше напоминает Лайму Вайкуле.

«На Лайму тут похожа. Одна прибалтийская кровь!» — прокомментировал один из них.

«Тоже сначала подумал, что Вайкуле», — добавил другой.

«Вылитая Лайма!» — согласился юзер.

Однако некоторые поклонники все же сочли, что артистка похожа не на Вайкуле, а на собственную мать — Аллу Пугачеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Орбайкате выложила шуточную фотографию избиения.