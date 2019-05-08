Несколько появившихся в соцсетях фото Ксении Собчак, сделанных в Венеции, шокировали пользователей. Один из снимков выложил на своей странице в Instagram продюсер Михаил Друян. На нем теледива стоит на пороге известного венецианского ресторана в грязно-коричневом платье-плаще до пола, с тюрбаном на голове, без макияжа и с сигаретой в руке. «Дни.ру» отмечают, что когда-то теледива безапелляционно заявляла, что курение — «признак лошизма и бедности», а себя позиционировала как приверженца ЗОЖ (здорового образа жизни).

Instagram @mdruyan

Неряшливости облику Ксении добавляет накинутый на плечи клетчатый пиджак, который при внимательном рассмотрении можно опознать как часть гардероба Константина Богомолова.

Instagram @mdruyan

Ужаснулись подписчики и от фотографии, которую выложила сама Собчак в своем Instagram. На снимке она лежит в куче какого-то хлама на грязных ступенях — в месте отдыха местных венецианских бомжей.

instagram @ xenia_sobchak

«Ксения, а вам не противно на этом лежать? А вдруг там вши или еще какие-то насекомые?»

«Срочно на дезинфекцию!»

«Надеюсь, это всего лишь реквизит для фото использовался!»

«Куда еще вас режиссер положит?»

«Теперь осталось еще на панель и с этого дна уже можно не возвращаться», — возмущаются комментаторы.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Константин Богомолов удовлетворил любопытство публики, следящей за развитием отношений звездной пары, и опубликовал в своем Instagram видео с Ксенией Собчак, подтвердив тем самым, что они действительно отдыхают вместе.