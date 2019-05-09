Фото: Раздетая Наталья Водянова явила себя во всей красе на массажном столе

Наталья Водянова порадовала поклонников своим отдохнувшим видом. Русская красавица явила себя во всей красе, опубликовав фото на массажном столе.

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Предугадывая вопросы фолловеров по поводу того, как она — мать пятерых детей — так прекрасно выглядит, Наталья не стала скрывать причину. По ее словам, все волшебство кроется в девятичасовом сне и целительном массаже. Об этом сообщает Дни.ру.

Instagram @natasupernova

Поклонники нестали скрывать свой восторг и засыпали Наталью комплиментами. По мнению большинства, без косметики 37-летняя модель выглядит даже моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как экс-теннисистка Анна Курникова вызвала восторг поклонников своим «бесстыжим платьем».