Гороскоп на 9 мая: Львы, доверьтесь божественному плану!

Водолеи, как насчет искусства и музыки? Если вы любите жить между реальностью и театром, то для вас открываются новые пути. Тельцы, а вам стоит запомнить вот что: все преходяще. Боль тоже. Рыбы, если вы думали о том, чтобы переехать за границу или хотя бы в соседний район, то настает самое подходящее время.

Овен — гороскоп на сегодня, 9 мая

Планы, от которых вы почти отказались, волшебным образом начинают работать. Овны, это все для вас! Не позволяйте себе стать скептиками. Хотя звезды уверены в том, что это не про вас, вы притворяетесь. Поверьте, счастье — это ваша прерогатива. У вас есть силы для прекрасной жизни.

Космический совет: выбирайте счастье.

Телец — гороскоп на сегодня, 9 мая

Все преходяще, Тельцы, и боль, и горе. Возьмите ручку, бумагу и попробуйте распланировать свою жизнь. Интересно, что получится? Звезды уверены, что таким образом вы внезапно найдете новый смысл. И не забывайте, что все лучшее, что есть в искусстве, родилось в пространстве меланхолии.

Космический совет: все наладится.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 9 мая

Ох, Близнецы, что за спешка? Немедленно оставьте это! В мире, который постоянно прославляет занятых, иногда важно довериться божественному плану. Ваша реактивность далеко не всегда уместна. Всему свое время, запомните это и просто наслаждайтесь жизнью.

Космический совет: научитесь замедляться.

Рак — гороскоп на сегодня, 9 мая

Что вы обычно делаете для достижения желаемых результатов? Прекратите использовать ваши обстоятельства в качестве оправдания и восстановите свою силу. Создайте надежный план действий и будьте осторожны со своими творениями. Магия заключается в работе, Раки. Ваша лень может вам же помешать.

Космический совет: магия заключается в работе.

Лев — гороскоп на сегодня, 9 мая

Львы, доверьтесь божественному плану! Несмотря на то, во что вы верите, вы становитесь со своей парой единым целым. Ваша искра не пропадает, она просто отдыхает. Подумайте, как вы можете привнести больше интимности в ваши отношения. Найдите время, чтобы понять язык любви вашего партнера. Что, если путь к их сердцу лежит через добрые слова и вдумчивые жесты?

Космический совет: найдите время на вашего партнера.

Дева — гороскоп на сегодня, 9 мая

Когда в последний раз вы делали что-то вместе со своими родственниками? Посвятите день братьям и сестрам, Девы. Если они живут в другом конце страны или мира, хотя бы просто позвоните им. Кровные узы очень важны для вас, не забывайте об этом. В вашем случае уделять время своей семье очень важно.

Космический совет: посвятите день родственникам.

Весы — гороскоп сегодня, 9 мая

Была ли у вас когда-нибудь возможность встать и сорваться в неизвестном направлении? Скажите приключениям «да», подробности выясните позже. Жизнь не ждет, Весы. Оставьте место для спонтанности и не пожалеете, так говорят звезды.

Космический совет: скажите приключениям «да».

Скорпион — гороскоп сегодня, 9 мая

Скорпионы, соединитесь с божественным. И речь не о том, чтобы сидеть и повторять мантры, которые вы, вероятно, сами не понимаете. Вселенная поможет вам, остается только расслабиться и вовремя понять ее знаки. А пока что отправьтесь, например, на семинар по танцевальной терапии или на чайную церемонию.

Космический совет: пришло время найти свой духовный путь.

Стрелец — гороскоп сегодня, 9 мая

Проверьте себя. Какие чувства вызывают в вас стремление испытать новые возможности? Радость или страх встать с постели? Если последнее, то наверняка вы находитесь не в согласии со своим высшим я. Звезды хотят подсказать вам, как вернуться к себе. И ответ будет очень простым. Просто ждите.

Космический совет: проверьте себя.

Козерог — гороскоп сегодня, 9 мая

Посвятите день соблазнению музы, Козероги. Посвятите день искусству, музыке и театру. Идеи, которыми вы вдохновлены на данный момент, переданы вам Богом. Хороший способ раскрыть свою дикую природу — это быть рядом с близкими и посещать места, которые вдохновляют вас смотреть на вещи по-другому. Есть ли кто-то, с кем вы чувствуете эту творческую химию? Поделитесь с ними своим видением и посмотрите, что из этого выйдет.

Космический совет: посвятите день искусству, музыке и театру.

Водолей — гороскоп сегодня, 9 мая

Водолеи, к вам тоже подобный вопрос: как насчет искусства и музыки? Если вы любите жить между реальностью и театром, то для вас открываются новые пути. Помните, искусство не всегда должно начинать революцию или менять мир. Освободите свою голову от нереалистичных ожиданий и разрешите себе творить просто так. Если вы искали возможность начать работать в сфере «для души», то сейчас самое время просить об этом Вселенную.

Космический совет: вот-вот для вас откроется новый путь.

Рыбы — гороскоп сегодня, 9 мая

Рыбы, если вы думали о том, чтобы переехать за границу или хотя бы в соседний район, то настает самое подходящее время для реализации этого плана. Работайте над осуществлением своей мечты. И не позволяйте никому внушить вам, что она имеет маленькую ценность. Потому что только вы знаете, что вам на самом деле нужно.

Космический совет: настало подходящее время для перемен.

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