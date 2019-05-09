Диетологи нашли самый простой способ похудеть к лету

Американские диетологи из Академии питания нашли самый простой способ сбросить лишний вес. Как сообщает телеканал CNN, специалисты посоветовали людям, мечтающим привести тело в безупречную форму, жевать жевательную резинку по пять-шесть раз в день.

По мнению ученых, это поможет избавиться от желания перекусывать вредными продуктами и сократит потребление калорий. Так, считают диетологи, один кусочек ароматной жевательной резинки после еды способен заменить сладкий десерт, чипсы или печенье.

Гороскоп на 9 мая: Львы, доверьтесь божественному плану!

Согласно результатам последнего исследования, люди, которые жевали жевательную резинку после первого приема пищи, впоследствии употребляли на 40 калорий меньше обычного. Кроме того, у них пропадало желание перекусить чем-либо вредным и высококалорийным.

В то же время, советуют специалисты, полностью отказываться от перекусов в течение дня не стоит. Например, йогурт или небольшая горсть орехов способны зарядить энергией, необходимой для человеческого организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести самых эффективных диетах звезд шоу-бизнеса.