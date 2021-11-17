Названы шесть самых эффективных диет, на которых похудели звезды

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Алиса Маркова
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Российские знаменитости рассказали, как боролись с лишними килограммами.

Названы шесть самых эффективных диет, на которых похудели звезды

Фото: Instagram @bortich

Звезды российского шоу-бизнеса поделились своими секретами стройности. Они рассказали, каких усилий им стоило согнать вес и поддерживать себя в тонусе. Оказывается, безупречное тело — это результат длительной работы над собой, которая у некоторых занимала годы.

Александра Бортич: минус 26 килограммов

Instagram @bortich

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Я худею» для съемок в кинокартине провела настоящий эксперимент над собой: она поправилась на 26 килограммов, а потом планомерно боролась с лишним весом. Буквально через год после начала диеты она вернула былую стройность и стала вновь блистать на обложках глянцев в откровенных нарядах.

Правила диеты:

  • Не употреблять мучное, жареное и сладости.
  • Увеличить количество приемов пищи, при этом уменьшив порции.
  • Утром стараться есть кашу на воде, на обед и ужин употреблять овощи, фрукты, запеченную нежирную рыбу.

Нюша: минус 15 килограммов

Instagram @nyusha_nyusha

Известная российская певица Нюша сильно поправилась после первых родов. Звезде пришло отказаться от облегающих нарядов и начать усиленно заниматься спортом. Ежедневные тренировки дали свои плоды — исполнительница быстро вернулась в безупречную форму. В ее график входили кардионагрузки в виде танцев и йоги. Также специалисты составили для нее специальный комплекс упражнений и дневной рацион питания.

Правила диеты:

  • Частично отказаться от молочных продуктов.
  • Частично отказаться от сахара.
  • Употреблять больше фруктов и овощей.

Максим Матвеев: минус 15 килограммов

Instagram @maxim_matveev_

Известный актер Максим Матвеев похудел специально для новой роли. Сбавив вес, артист почувствовал себя более здоровым и энергичным. Даже, несмотря на то, что диета закончилась, он до сих продолжает ограничивать свой рацион. Матвееву нравится физическая форма, которой ему удалось достичь, поэтому актер не собирается забрасывать занятия спортом.

Правила диеты:

  • Исключить из рациона быстрые углеводы.
  • Заменить мясо на рыбу.
  • Сократить перекусы
  • Перестать есть на ночь.

Александр Семчев: минус 70 килограммов

Instagram @moscow_show_official, @v.volochek

Актер Александр Семчев побил все рекорды. За несколько лет он смог добиться впечатляющего результата: похудел со 190 килограммов до 120 и сменил размер одежды с 72-го на 58-й. Актер соблюдал Великий пост, а после него продолжил привычное правильное питание. Придерживаться новой диеты Семчев продолжает до сих пор.

Правила диеты:

  • Отказаться от сладкого и жареного.
  • Отказаться от калорийных соусов при заправке блюд.
  • Исключить потребление алкоголя.

Екатерина Скулкина: минус 11 килограммов

Instagram @eskulkina

45-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина однажды решила всерьез заняться своей фигурой. Она начала посещать фитнес-программы, сократила потребление жирной пищи, выработала новый режим питания и за короткое время смогла шокировать знакомых потрясающим результатом.

Артистка утверждает, что диета ей пошла только на пользу. Она почувствовала прилив сил и перестала постоянно испытывать чувство голода.

Правила диеты:

  • Питаться пять раз в день.
  • Стараться больше есть мясо и рыбу.
  • Исключить из рациона мучное и сладкое.

Елена Степаненко: минус 45 килограммов

Instagram @elena_stepanenko_fan, @retrofm_lipetsk

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко ради своей красоты также отважилась на серьезные жертвы. Она похудела на 45 килограммов и даже сменила имидж. Фигура стала позволять артистке одеваться более ярко и стильно. Фанаты отмечают, что за последние несколько лет звезда очень похорошела. А секрет такой красоты — правильное питание, пишет Teleprogramma.pro.

Правила диеты:

  • Питаться шесть раз в день.
  • Уменьшить порции — один прием пищи должен умещаться в ладошке.
  • Между приемами пищи выпивать за день два литра воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мясо влияет на мужскую привлекательность. Ученые объяснили, почему представителям сильного пола ни в коем случае нельзя исключать из рациона животный белок.

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