Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Парад Победы в Москве. Вместе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ Владимиром Путиным он поднялся на трибуны на Красной площади, откуда наблюдал за всем происходящим.

Как отмечают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая, экс-глава Казахстана прибыл в российскую столицу по приглашению Владимира Путина.

Российский лидер пообщался с ветеранами во время парада и поздравил их с Великим днем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торжественное мероприятие в честь Дня Победы 2019 года войдет в историю как первое, в котором задействован кабриолет Aurus. Именно на нем на Красную площадь въезжает министр обороны России Сергей Шойгу. В масштабном военном смотре задействованы более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.