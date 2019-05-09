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Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в самом сердце России — на Красной площади. За торжественным шествием с трибун наблюдает Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин, ветераны, жители и гости Москвы. На лицах фронтовиков — гордость за мощь страны и за совершенный подвиг народа в борьбе с фашизмом. Их мундиры сплошь покрыты наградами.

Торжественное мероприятие в честь Дня Победы 2019 года войдет в историю как первое, в котором задействован кабриолет Aurus. Именно на нем на Красную площадь въезжает министр обороны России Сергей Шойгу. Эта модификация автомобиля представительского класса была разработана специально для использования в военных парадах.

В этом году в масштабном военном смотре задействованы более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.

Пешая колонна поделена на 35 парадных расчетов, куда вошли офицеры, сержанты, солдаты, курсанты и воспитанники военных училищ и кадетских корпусов, а также участники всероссийского движения «Юнармия».

Затем по брусчатке Красной площади проезжает военная техника: танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 и ракетные комплексы «Ярс».

В авиационной программе задействованы вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Над главной площадью страны пролетают самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы.