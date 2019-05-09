Видео: Пожар на заводе пластмасс в Омске

В Омске на заводе пластмасс в четверг 9 мая произошел пожар. Огонь охватил 400 квадратных метров здания на Красноярском тракте на севере города. По предварительным данным, пострадавших нет. К 11:15 по московскому времени пожар удалось локализовать силами 41 человека и восьми единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области бушуют природные пожары — огонь двигается в сторону населенных пунктов. Ситуацию осложняет погода, так как в регионе наблюдается сильный ветер. МЧС заявляет напрямую — в распространении пожара виноваты местные власти. МИЦ «Известия» пытался выйти на связь с губернатором Иркутской области, но все запросы были проигнорированы.