Природные пожары угрожают поселкам в Иркутской области

Природные пожары надвигаются на поселки Иркутской области. Десятки населенных пунктов рискуют сгореть в ближайшие часы — скорость распространения огня пугает даже экспертов. Ухудшает ситуацию погода, в регионе сильный ветер.

Горячо сейчас и в кабинетах чиновников. Как заявили в МЧС из-за бездействия должностных лиц на местах природные пожары разрастаются на огромные площади. «Известия» пытались связаться с губернатором региона, но все запросы были проигнорированы. Олег Барышев следит за развитием ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лесные пожары угрожают заповедникам Сибири и Дальнего Востока.