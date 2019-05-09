Лера Кудрявцева пожурила мужа за неумение фотографировать

Телеведущая Лера Кудрявцева осталась не слишком довольной способностями своего супруга-хоккеиста Игоря Макарова к фотографированию. Известная пара отдыхает на майских праздниках за рубежом, где артистка и обратилась к мужу с просьбой сделать ее снимок, который она разместила в Instagram.

«Попросила мужа сфотографировать красиво!», — раздосадовалась она.

Instagram @leratv

Однако выяснилось, что у доброй половины подписчиц Кудрявцевой такая же «проблема» — их мужья так же не очень сильны в умении делать снимки.

«У нас точно не один и тот же муж?» — иронизирует одна из них.

«Они все, наверное, ходили в одну фотошколу», — предположила другая.

Дочь Олега Ефремова рассказала о единственной настоящей любви отца

«Мой муж тоже умеет „красиво“ фотографировать. Сначала очень долго что-то настраивает, затем делает одно фото, на котором у меня обязательно закрыты глаза», — поделилась третья.

У Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова в августе 2018 года родилась дочь Мария. Ранее спортсмен поделился фото маленькой дочки.