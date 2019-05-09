Дочь Олега Ефремова рассказала о единственной настоящей любви отца

Среди детей знаменитого советского актера Олега Ефремова наиболее известен сын Михаил, который продолжил дело отца и сам стал актером. Однако, у него есть дочь Анастасия, которая родилась вне брака с актрисой и журналисткой Ириной Мазурук.

В эфире канала ТВЦ Анастасия рассказала, кто был единственной любовью Олега Ефремова и кому он был верен до самого конца. По ее словам, отец любил только Нину Дорошину, известную по фильму «Любовь и голуби». Дочь Ефремова рассказала, что у актера не складывались отношения с Дорошиной и та вышла замуж за Олега Даля.

«Такая жизнь. Не кино» , — ответила Анастасия на вопрос о том, почему Дорошиной и Ефремову не удалось быть вместе.

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По словам дочери актера, Олег Ефремов приложил все усилия, чтобы брак Дорошиной и Даля распался, и молодожены продержались все несколько месяцев. Затем актриса решила решительно порвать со старыми отношениями и вышла замуж за Владимира Тышкова, с которым прожила 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов-младший, внук Олега Ефремова, вероятно, крутит тайный роман со звездой «Орла и решки».