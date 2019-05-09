Советский композитор Меликов скончался в Баку

Известный азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры Азербайджана.

Прощание в Меликовым состоится в четверг, 9 мая в Бакинской музыкальной академии. Похоронят композитора в первой Аллее почетного захоронения.

Ариф Джахангир оглы Меликов родился в Баку 13 сентября 1933 года. Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию, где учился у выдающегося азербайджанского и советского композитора Кара Караева. Всемирную славу Меликову принес балет «Легенда о любви», написанный в 1961 году. Композитор был удостоен звания Народного артиста СССР в 1986 году.

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