Узнаваем с первых нот: умер композитор Евгений Крылатов

, 14:29 Видео 223

Автор песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» и музыки к более чем 150 фильмов и мультфильмов скончался в Москве в возрасте 85 лет.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мальгавко, Пятый канал

Известный советский и российский композитор, народный артист России Евгений Крылатов скончался утром в среду, 8 мая в возрасте 85 лет от двусторонней пневмонии. Место и время прощания с автором популярнейших в России, и не только, песен еще не определено, помочь в организации похорон уже вызвался «Союзмультфильм», сообщает ТАСС.

«Мы что-то обязательно сделаем. Очень жаль. Он так много сделал для российской мультипликации. Безусловно выдающийся композитор, умевший работать с детской темой. Для отрасли это большая утрата», — заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Пермском крае. Музыке посвятил всю жизнь. После окончания музыкальной школы и пермского музыкального училища Крылатов поступил в Московскую Консерваторию, где учился сразу на двух факультетах — фортепианном и композиторском. Его дипломной работой стал балет «Цветик-семицветик», который в 1960-е годы в течение пяти лет шел на сцене Большого театра. Евгений Крылатов также написал музыку к спектаклям «Недоросль» и «Горе от ума» в столичном Малом театре, «Ревизор» в Рижском театре русской драмы, «Ромео и Джульетта» и другим.

Но большинство россиян знает и любит песни Крылатова — «Прекрасное далеко» из фильма «Гостья из будущего», «Крылатые качели» из «Приключений электроника», «Лесной олень» из «Ох уж эта Настя», «Три белых коня» из «Чародеев» давно вошли в «золотой фонд» российских песен. Композитор написал также музыку к таким знаменитым мультфильмам как «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другим.

В 2015 году Евгению Крылатову была присуждена Президента Российской Федерации. 5-tv.ru тогда рассказывал, как Владимир Путин вручал награду композитору в Кремле.

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