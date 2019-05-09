Эксперты из аналитического агентства Bloomberg провели исследование финансового рынка Китая и пришли к выводу, что в ближайшее время страну ожидает крупнейший дефолт.

По данным аналитиков, в 2019 году местные компании перестали выполнять обязательства по внутренним облигациям. За первые четыре месяца этот показатель составил 5,8 миллиарда долларов, что аж в три раза выше предыдущего года.

Эксперты отмечают, что в 2016 году, когда в его первой половине в Китае был тоже высокий риск возникновения дефолта, процесс роста задолженностей был не таким быстрым. Скорее всего, данная ситуация связана с сокращением финансирования компаний. Однако властям нужно срочно предпринимать меры. Пока же то, что государство пытается оказать давление на банковский сектор, не имеет никаких результатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай собирался отменить переговоры с США по торговле из-за угроз Трампа.