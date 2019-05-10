Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!

Водолеи, сегодня вам стоит укрепить отношения со второй половинкой. Позвольте алхимии любви себя преобразовать. Блажен тот, у кого есть рядом люди, дополняющие во всем. Тельцы, ваши с ними различия незначительны. Отбросьте амбиции и примите все, как есть. Скорпионы, качество жизни не всегда измеряется только деньгами. Будьте ближе к людям и снизойдите до простых человеческих эмоций. Это принесет смех и радость.

Овен — гороскоп на сегодня, 10 мая

Ваш внутренний скептицизм долгое время говорил о том, что в мире все закономерно и обыденно. Овны, вы совершенно забыли о том, что любое изменение к лучшему должно начинаться с вас. Дайте себе клятву — каждый день выполнять определенную задачу. Например, сходить на йогу или помедитировать. Как говорил вьетнамский монах Тхить Нят Хань, настоящее — единственное время, в течение которого мы в силах что-то изменить.

Космический совет: сконцентрируйтесь на определенной задаче.

Телец — гороскоп на сегодня, 10 мая

Блажен тот, у кого есть рядом люди, дополняющие во всем. Тельцы, ваши с ними различия незначительны. Отбросьте амбиции и примите все, как есть. Совет мудрецов: чаще прощайте. Освободите больше места в сердце для чего-нибудь хорошего. Кроме того, в погоне за получением удовольствия сегодня вам не будет равных. Боги позволяют в этот потакать своим желаниям.

Космический совет: будьте милосердны.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 10 мая

«Праздность — это основа жизни. Радуйтесь всему, что преподносит жизнь, потому что жизнь сама по себе — подарок», — однажды промолвил духовный гуру Ошо. Нет сомнений, что вы пережили эмоциональный всплеск, сравнимый с американскими горками. Но самое худшее позади, Близнецы. Доверьтесь происходящим переменам. Вы создаете пространство в своей жизни для любви и изобилия.

Космический совет: доверьтесь переменам.

Рак — гороскоп на сегодня, 10 мая

Вас многие могут недолюбливать за изречения, но, безусловно, есть и те, кто уважает. Стойте на своем. Чаща весов склоняется в вашу сторону. Проблемы на личном фронте, связанные с какими-либо ограничениями, могут повториться. Значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и как вы это делаете. Не навязывайте другим свое общество. Это может стать ключом к приходу новых единомышленников.

Космический совет: не навязывайте другим свое общество, станьте независимыми.

Лев — гороскоп на сегодня, 10 мая

Прислушайтесь к тому, что люди говорят про вас. Это поможет правильно понять, что происходит в ваше отсутствие. Совет мудрецов: берегите свое сердце. Если вы что-то кому-то не досказали, пришло время признать свои ошибки и исправить ситуацию. Поговорите с окружающими о самых сложных вещах, чтобы они больше не раздували из мухи слона.

Космический совет: не страшно признать ошибку и все исправить, чем промолчать и пустить жизнь под откос.

Дева — гороскоп на сегодня, 10 мая

«Чувства — это просто посетители, пусть они приходят и уходят». Эти золотые слова Муджи, ученика Пападжи, дадут вам силы, необходимые для того, чтобы отключиться от приливов и отливов эмоционального мира. Но сидеть дома и мариноваться в своих переживаниях — в вашем случае не вариант. Порой простая прогулка по парку или поход за кофе может изменить жизнь.

Космический совет: откройтесь миру и проведите день, не думая о проблемах.

Весы — гороскоп сегодня, 10 мая

Любовь требует от вас безумного мужества. Если кто-то действительно хочет остаться в вашей жизни, он найдет способ сделать это, несмотря на множество шероховатостей. Если кто-то не предназначен для вас, то он уйдет из вашей жизни, несмотря ни на что. Хватит обвинять себя во всех бедах, Весы. Вместо этого отдайтесь воле божественных потоков. Будьте восприимчивы к знакам, которые являются перед вами. Несмотря на все злоключения, Вселенная в любом случае приведет вас к любви всей вашей жизни.

Космический совет: Вселенная направит вас на правильный путь, не упустите знак.

Скорпион — гороскоп сегодня, 10 мая

Вселенная преподносит вам возможности, которые помогут выйти на новый уровень. Мяч на вашей половине поля, Скорпионы. Делайте все, что нужно, для успешного бизнеса. Помните, качество жизни не всегда измеряется только деньгами. Будьте ближе к людям и снизойдите до простых человеческих эмоций. Это принесет смех и радость.

Космический совет: будьте проще.

Стрелец — гороскоп сегодня, 10 мая

Стрельцы, Вселенная способна дать вам большую ясность, чем вы предполагаете. Задайте ей вопрос, о чем хотите. Подробная информация, полученная вами, поможет пройти через многие трудности. Все, что вам сегодня нужно, это рассказывать правду окружающим. Создайте атмосферу для качественного обмена мыслями.

Космический совет: правда прежде всего.

Козерог — гороскоп сегодня, 10 мая

Козероги, ваше желание достичь победы любой ценой приводит к необратимому ущербу для любых отношений. Помните, от этого зависит ваше психическое здоровье, которым вы все время жертвуете. У каждого своя история. Вместо того, чтобы думать о плохом, начните разговор первыми. Изучение искусства восприимчивости может стать вашим ключом к разрешению конфликтов.

Космический совет: найдите ключ к разрешению конфликтов.

Водолей — гороскоп сегодня, 10 мая

Турецкая писательница Элиф Шафак, как-то сказала: «Каждая настоящая любовь и дружба — это история неожиданных преобразований. Если мы были одним и тем же человеком до и после того, как мы любили, это значит, что мы недостаточно любили». Чем стоит заняться сегодня: стоит укрепить отношения со второй половинкой. Позвольте алхимии любви себя преобразовать.

Космический совет: любовь, любовь и еще раз любовь — это то, на что сегодня вам стоит обратить свое внимание.

Рыбы — гороскоп сегодня, 10 мая

Для Рыб наступило время истины и пробуждения. Вы идете к осознанию того, что вы — не ваше тело, вы — ваша душа. Вы учитесь выходить за пределы своего эго — получить представление о том, кем вы должны быть. Мир может понять или не понять эту трансформацию, через которую вы проходите. Выйдите за пределы суждений. Лучшие моменты, как говорится, не поддаются описанию. Их можно только почувствовать.

Космический совет: выйдите за пределы суждений.

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