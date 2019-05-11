Гороскоп на 11 мая: Овны, следуйте зову сердца!

Овны, если вы до сих пор не испытали божественной любви, это не означает, что ваша жизнь разрушена. Следуйте указаниям Вселенной, вас удивит то, что для вас заготовила судьба. Водолеи, перестаньте проявлять свою кошачью сущность и поставьте себя на место другого человека. Тогда общение сможет вам принести желанные плоды. Козероги, то, что вы испытываете, — это настоящий космический подарок. Откройте свое сердце для новых свершений.

Овен — гороскоп на сегодня, 11 мая

«Внимательно смотрите на мир вокруг вас, потому что самые великие секреты всегда скрыты в самых неожиданных местах. Те, кто не верит в магию, никогда не найдут ее» — вот мантра от древнейшего индийского мудреца. Следуйте ей, Овны, и тогда вы добьетесь самых невероятных высот. Мыслители всегда призывали обращать внимание на случайности. Не сомневайтесь, это приведет к успеху.

Если вы до сих пор не испытали божественной любви, это не означает, что ваша жизнь разрушена. Следуйте указаниям Вселенной, вас удивит то, что для вас заготовила судьба.

Космический совет: следуйте зову сердца.

Телец — гороскоп на сегодня, 11 мая

Чувствовать — значит лечить, Тельцы. Вселенная хочет, чтобы прямо сейчас вы все бросили, закатали рукава и принялись разгребать проблемы. Другого выхода нет. В противном случае демоны из прошлого навлекут на вас беду.

Вам просто нужно решить, кому вы хотите отдать власть над собой. Прощение себя и других может стать секретом изменения ситуации в лучшую сторону.

Космический совет: прогоните демонов.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 11 мая

Мы живем в доброжелательной Вселенной, Близнецы, которая хочет, чтобы мы жили радостной и беззаботной жизнью. Вместо того, чтобы бежать от судьбы, как от надзирателя, ожидающего в аду с кнутом, думайте о ней как об учителе, который хочет, чтобы вы учились на своих ошибках.

Начните смотреть на трудности как на жизненные уроки. Это единственный путь к природному развитию.

Космический совет: перестаньте проклинать судьбу.

Рак — гороскоп на сегодня, 11 мая.

Любовь не преступление, Раки. Но нельзя любить слишком много. Подумайте о себе. Помните: вы не вредите другому, если стремитесь к собственному благополучию.

Чтобы найти то, что вы ищите, нужно об этом забыть. Для этого понадобится безумное количество смелости, но у вас нет другого выхода.

Космический совет: перестройте жизненный план.

Лев — гороскоп на сегодня, 11 мая

Если вам что-то предначертано судьбой, Львы, оно произойдет, несмотря ни на что. Если вы должны привлечь хаос, вы будете все разрушать вопреки собственному желанию. Но все же есть один способ противостоять законам Вселенной. Необходимо вступить в союз с теми, кто близок вашим убеждениям. Если таких людей нет, не торопитесь завязывать отношения со всеми подряд. Всему свое время.

Космический совет: заключите «сделку» с партнером.

Дева — гороскоп на сегодня, 11 мая

Девы, сегодня вас спасет гигантская кружка ванильного латте — предпочтительно, сваренная лучшим другом. Проведите время с домочадцами, вложите силы в связи, которые окажутся долгосрочными. Обратитесь за помощью к тем, кто оберегал вас от всех трудностей. Помните, что для того, чтобы перестать быть уязвимым, требуется безумная сила.

Космический совет: сходите за помощью к друзьям.

Весы — гороскоп сегодня, 11 мая

Если вы застряли в петле, вам некого винить, кроме себя, Весы. Почему вы продолжаете загонять себя в угол, зная о последствиях? Прервите ваши действия, пока не стало слишком поздно. Но не корите себя. Устранение неизлечимых травм может стать ключом к внутреннему преображению.

Космический совет: устраните детские травмы.

Скорпион — гороскоп сегодня, 11 мая

Время и энергия — ваши самые мощные ресурсы, Скорпион. Используйте их с умом. Лучше отказаться от разговора, который истощает вас, чем позволить себе оказаться в аду. Зачем тратить силы на то, чтобы выиграть спор, если это ни к чему не приведет?

Сосредоточьтесь на своем внутреннем мире. Это поможет вам прояснить внутренний туман и уверенно двигаться вперед.

Космический совет: берегите свою энергию.

Стрелец — гороскоп сегодня, 11 мая

Если вы были одиноки какое-то время, Вселенная посылает вам настоящего заклинателя — он был избран древнейшим индийским магом. Вас ждет насыщенный день.

Совет от индийских мудрецов: оставайтесь собой и не бойтесь проявлять свою истинную сущность. Это поможет не растратить запас внутренней энергии и не спуститься на ступень ниже.

Космический совет: прислушайтесь к советам Вселенной.

Козерог — гороскоп сегодня, 11 мая

Когда вы найдете кого-то, кто восхищается теми же книгами, что и вы, отнесите ему всю свою библиотеку и не возвращайтесь, пока не обсудите все, что можно обсудить — можете даже не тратить время на сон. Козерог, то, что вы испытываете в этот момент, — это настоящий космический подарок. Позвольте себе испытать настоящее счастье. Вы будете удивлены, к чему это приведет.

Космический совет: найдите единомышленника.

Водолей — гороскоп сегодня, 11 мая

Водолеи, перестаньте проявлять свою кошачью сущность и поставьте себя на место другого человека. Тогда общение сможет вам принести желанные плоды. Вы удивитесь какое волшебство на вас снизойдет, как только вы прислушаетесь к сигналам Вселенной. Химическая связь между вами и вашим партнером достигнет рекордного уровня.

Почувствуйте это! Возможно, ваш новый знакомый окажется вашим будущим возлюбленным.

Космический совет: поставьте себя на место другого человека.

Рыбы — гороскоп сегодня, 11 мая

Блаженны те, у кого в жизни есть любовь, Рыбы. Забудьте все былые обиды, ваше сердце слишком велико, чтобы удерживать зло.

Ваша мантра на сегодня: научитесь прощать, освободите место для чего-то хорошего. Не тратьте энергию на негатив — направьте ее на собственное исцеление. Хватит обвинять себя во всех грехах! Маги советуют искоренить все страхи и открыться для новых свершений.

Космический совет: простите своих врагов.

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