Видео: Испанскую журналистку нокаутировали футбольным мячом в прямом эфире

Перед полуфинальным матчем Лиги Европы между испанской «Валенсией» и «Арсеналом» на стадионе «Месталья» произошел курьезный эпизод.

Журналистка Моника Бенавент вела прямое включение от кромки поля, где разминались футболисты. В какой-то момент мяч случайно попал прямо в голову репортеру. Удар пришелся в затылок девушка, что привело к непродолжительному нокауту. Позже Моника сообщила зрителям, что с ней все в порядке, а позже даже сфотографировалась с мячом.

By the way. Here is Monica with the offending matchball…and a smile 👍🏻 pic.twitter.com/pkkpLJEnpS — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 9 мая 2019 г.

Коллега Бенавент британец Джейк Хамфри заявил, что все произошло на расстоянии пяти метров от него. Судя по всему, Джейк готовился выйти в эфир с бывшим футболистом «Арсенала» Мартином Киоуном, который сейчас работает экспертом на ВВС.

«Это произошло в пяти ярдах от нас. Я думаю, они целились в Киоуна», — предположил Хамфри.

В 2012 году на стадионе «Арсенала» перед финалом английского Кубка мяч угодил в лицо Киоуну во время прямого эфира.

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