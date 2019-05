Видео: Испанскую журналистку нокаутировали футбольным мячом в прямом эфире

Перед полуфинальным матчем Лиги Европы между испанской «Валенсией» и «Арсеналом» на стадионе «Месталья» произошел курьезный эпизод.

Журналистка Моника Бенавент вела прямое включение от кромки поля, где разминались футболисты. В какой-то момент мяч случайно попал прямо в голову репортеру. Удар пришелся в затылок девушка, что привело к непродолжительному нокауту. Позже Моника сообщила зрителям, что с ней все в порядке, а позже даже сфотографировалась с мячом.

By the way. Here is Monica with the offending matchball…and a smile 👍🏻 pic.twitter.com/pkkpLJEnpS